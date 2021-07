Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, Somme Retraite aux flambeaux et karaoké Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme

Retraite aux flambeaux et karaoké Cayeux-sur-Mer, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Cayeux-sur-Mer. Retraite aux flambeaux et karaoké 2021-07-13 – 2021-07-13

Cayeux-sur-Mer Somme Retraite aux flambeaux : départ de la Mairie de Cayeux sur Mer, distribution de lampions

et Karaoké au kiosque Retraite aux flambeaux : départ de la Mairie de Cayeux sur Mer, distribution de lampions

et Karaoké au kiosque Deux ci deux là dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Cayeux-sur-Mer Adresse Ville Cayeux-sur-Mer lieuville 50.17106#1.50454