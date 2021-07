Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne, Villeréal Retraîte aux flambeaux et feux d’artifices Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal 21h45 Retraite aux flambeaux (départ du Centre de Secours),

23h30 précises départ des feux d’artifice sur le site du stade de Rugby Léo Cheyrou. 21h45 Retraite aux flambeaux (départ du Centre de Secours),

