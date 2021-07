Fontaine-sur-Somme Fontaine-sur-Somme Fontaine-sur-Somme, Somme Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Fontaine-sur-Somme Fontaine-sur-Somme Catégories d’évènement: Fontaine-sur-Somme

Somme

Retraite aux flambeaux et feu d'artifice Fontaine-sur-Somme, 13 juillet 2021-13 juillet 2021

Fontaine-sur-Somme Somme Fontaine-sur-Somme 13 juillet

– 21h45 : rassemblement sur la Place

– 22h : retraite aux Flambeaux

– Vers 22h30 : feu d’artifice sur l’étang de la Catiche 14 juillet

– 10h30 : sonnerie du Carillon

Rassemblement Place de la Mairie : Municipalité, CCAS, Anciens Combattants et Anciens Prisonniers, leurs drapeaux. Présidents et membres des sociétés locales, les enfants et la population.

10h45 : Cérémonie du Souvenir au monument aux morts et plaques commémoratives. Dépôt de gerbes.

– 11h15 : remise des calculatrices pour les enfants entrant en 6ème à la prochaine rentrée. Remise des médailles et des diplômes 2019/2020. 11h45 : vin d’honneur offert par la municipalité. Distribution de friandises aux enfants.

(certaines règles seront à respecter vu la situation actuelle). +33 3 22 31 94 46 13 juillet

(certaines règles seront à respecter vu la situation actuelle).

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-sur-Somme, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Fontaine-sur-Somme Adresse Ville Fontaine-sur-Somme lieuville 50.02877#1.93993