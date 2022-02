Retraite aux flambeaux et feu d’artifice esplanade de l’espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

À 21h30, place Gabriel Péri les enfants et leurs familles seront invités à retirer drapeaux tricolores et lampions pour participer à la retraite aux flambeaux. À 22h45, esplanade de l’Espace Charles Aznavour : le traditionnel feu d’artifice clôturera la saison culturelle 2021/2022. Pour l’occasion, le ciel d’Arnouville brillera de mille feux: fontaines et cascades lumineuses enchanteront petits et grands pour un spectacle grandiose.

Entrée libre avec passe sanitaire

