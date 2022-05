Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Cabourg, 17 juillet 2022, Cabourg. Retraite aux flambeaux et feu d’artifice Cabourg

2022-07-17 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-17

Cabourg Calvados Qui a dit qu’il fallait être au ski pour participer à une retraite aux flambeaux ? La ville vous propose de venir illuminer la soirée et le centre-ville ! Rendez-vous à la mairie pour vous équiper. À 22h, prêts ? Partez ! Pour clôturer cette soirée en beauté, un feu d’artifice sera tiré sur la plage devant le casino à 23h. Qui a dit qu’il fallait être au ski pour participer à une retraite aux flambeaux ? La ville vous propose de venir illuminer la soirée et le centre-ville ! Rendez-vous à la mairie pour vous équiper. À 22h, prêts ? Partez ! Pour clôturer cette soirée… Qui a dit qu’il fallait être au ski pour participer à une retraite aux flambeaux ? La ville vous propose de venir illuminer la soirée et le centre-ville ! Rendez-vous à la mairie pour vous équiper. À 22h, prêts ? Partez ! Pour clôturer cette soirée en beauté, un feu d’artifice sera tiré sur la plage devant le casino à 23h. Cabourg

