Cher Levet Une fête populaire avec les enfants et leurs lampions fournis par les organisateurs pour un départ de retraite aux flambeaux à 21h45 au plus tard.

Le feu d’artifice sera tiré vers 23 h. L’amicale des sapeurs-pompiers et la municipalité de Levet organisent retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice. Rendez-vous à partir de 19h.

Une fête populaire avec les enfants et leurs lampions fournis par les organisateurs pour un départ de retraite aux flambeaux à 21h45 au plus tard.

Le feu d'artifice sera tiré vers 23 h.

Le feu d’artifice sera tiré vers 23 h. mairie de Levet

