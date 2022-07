Retraite aux flambeaux à Germaine Germaine Germaine Catégories d’évènement: Germaine

Marne

Retraite aux flambeaux à Germaine Germaine, 13 juillet 2022, Germaine. Retraite aux flambeaux à Germaine

Cerf à 3 Pattes Germaine Marne Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts

2022-07-13 – 2022-07-13 Germaine

Marne Germaine Retraite aux flambeaux à 21h, du passage à niveau jusqu’à la mairie.

Bal disco 3 place du Pré Michaux à partir de 22h.

Bistrot ouvert dès 19h, plateaux repas à réserver sur le site de e-commerce du Cerf à 3 Pattes Et si on fêtait le 13 juillet à Germaine ensemble ? mairie-germaine@wanadoo.fr +33 3 26 52 88 81 Retraite aux flambeaux à 21h, du passage à niveau jusqu’à la mairie.

Bal disco 3 place du Pré Michaux à partir de 22h.

Bistrot ouvert dès 19h, plateaux repas à réserver sur le site de e-commerce du Cerf à 3 Pattes Germaine

dernière mise à jour : 2022-07-06 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts

Détails Catégories d’évènement: Germaine, Marne Autres Lieu Germaine Adresse Cerf à 3 Pattes Germaine Marne Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts Ville Germaine lieuville Germaine Departement Marne

Germaine Germaine Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/germaine/

Retraite aux flambeaux à Germaine Germaine 2022-07-13 was last modified: by Retraite aux flambeaux à Germaine Germaine Germaine 13 juillet 2022 Cerf à 3 Pattes Germaine Marne Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts

Germaine Marne