Retraite accompagnée en silence pour jeunes hommes Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Catégories d’évènement: Fley

Saône-et-Loire

Retraite accompagnée en silence pour jeunes hommes Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont, 26 mai 2022, Fley. Retraite accompagnée en silence pour jeunes hommes

du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai à Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont

Du 26 au 29 mai 2022 à Rimont (gare Le Creusot TGV) Venez et voyez ! Quatre jours pour prendre le temps de discerner l’appel de Dieu, à la suite de Saint Jean et à l’écoute de son Évangile. Conférences, temps d’accompagnement personnel, vie fraternelle. Retraite destinée aux jeunes hommes à partir de 18 ans. Contact : frère Basile : [[jeunes@stjean.com](mailto:jeunes@stjean.com)](mailto:jeunes@stjean.com)

Sur inscription

À la suite de saint Jean, discerner sa vocation. Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T12:00:00 2022-05-26T23:59:00;2022-05-27T00:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T00:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fley, Saône-et-Loire Autres Lieu Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Adresse Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Ville Fley lieuville Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Departement Saône-et-Loire

Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Fley Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fley/

Retraite accompagnée en silence pour jeunes hommes Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont 2022-05-26 was last modified: by Retraite accompagnée en silence pour jeunes hommes Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont 26 mai 2022 Fley Rimont - Prieuré Notre Dame de Rimont Fley

Fley Saône-et-Loire