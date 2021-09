Pellevoisin Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Indre, Pellevoisin Retraite « 5 jours » à Pellevoisin Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin Catégories d’évènement: Indre

du dimanche 27 mars 2022 au vendredi 1 avril 2022 à Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde

Au 16ème siècle, saint Ignace de Loyola a fait revivre la tradition du discernement spirituel en vue d’un engagement renouvelé à la suite du Seigneur. En 1876, guidée par la Vierge Marie durant les 5 premières apparitions, Estelle a cheminé jusqu’à la guérison entière en vue du témoignage. Nous proposons 5 jours de silence pour écouter la voix de Dieu, à l’école de ces deux témoins du relèvement. Accueil le dimanche à partir de 16h30, fin le vendredi à 15h. Retraite en silence à l’écoute du Seigneur, à l’école de Saint Ignace de Loyola et d’Estelle Faguette. Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Pellevoisin Les Boudureries Indre

