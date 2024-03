Retours vers le futur « Corps sans limites » Châteauroux, mercredi 3 avril 2024.

18ème édition du festival « Retours vers le futur » au café Equinoxe et au cinéma Apollo de Châteauroux avec un clin d'oeil aux jeux olympiques sur le thème des « corps sans limites ».

Depuis 2007, Équinoxe et son cinéma l’Apollo associés au pôle patrimoine de Ciclic organisent les rencontres cinématographiques Retours vers le futur .

Il s’agit d’une semaine de programmation autour des questions de la mémoire et de l’archive, à travers des projections de films rares, des spectacles, des présentations de films amateurs anciens et l’exploration des multiples manières de réemployer l’archive dans la création contemporaine.

En cette année olympique, le corps occupe le devant de la scène, occasion pour le festival Retours vers le futur de se pencher sur le corps humain et ses représentations. .

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-09

4 rue Albert 1er

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

