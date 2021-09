Saint-Jean-Saint-Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes, Saint-Jean-Saint-Nicolas Retours du monde Saint-Jean-Saint-Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Jean-Saint-Nicolas

Retours du monde Saint-Jean-Saint-Nicolas, 8 septembre 2021, Saint-Jean-Saint-Nicolas. Retours du monde 2021-09-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-08 19:00:00 19:00:00 Rendez-vous devant le chapiteau place de la Mairie Pont du Fossé

Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes Saint-Jean-Saint-Nicolas Dans le cadre du festival Retours du monde, rencontre avec le photographe Bertrand Bodin sur le parcours photographique à ciel ouvert “Grand format”. Un moment d’échanges avec l’un des 3 photographes exposés pour découvrir ses photos ‘Lumières alpines’. contact@retoursdumonde.com +33 6 61 02 05 20 http://www.retoursdumonde.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Jean-Saint-Nicolas Autres Lieu Saint-Jean-Saint-Nicolas Adresse Rendez-vous devant le chapiteau place de la Mairie Pont du Fossé Ville Saint-Jean-Saint-Nicolas lieuville 44.668#6.2281