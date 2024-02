« Retourner la Terre (exposition temporaire) Maison natale Jean-François Millet Gréville-Hague La Hague, lundi 1 juillet 2024.

L’artiste-plasticien Bernard Clarisse propose, à travers ses œuvres, une interprétation du travail de la terre, inspirée par les auteurs grecs et par l’histoire de l’art. Sujet central de sa réflexion artistique, la terre est présentée dans toute son ambiguïté, à la fois image de vie et de mort, terre nourricière et dernier séjour des corps.

Il propose également une relecture d’œuvres du XIXe siècle avec des réalisations en 2D mais également en 3D, des tableaux percés, qu’il appelle lui-même des champs opératoires .

Outils anciens, tableaux et installations de l’artiste dialoguent avec les œuvres de la collection départementale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 10:30:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

Gréville-Hague 19 Hameau Gruchy

La Hague 50440 Manche Normandie maisonmillet@lahague.com

L’événement « Retourner la Terre (exposition temporaire) Maison natale Jean-François Millet La Hague a été mis à jour le 2024-02-08 par Réseau Sites et Musées