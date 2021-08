Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Retourner à Sölöz de Serge Avédikian Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

En avant-première _**RETOURNER A SÖLÖZ**_ de Serge Avedikian, en sa présence (2020 – Arménie/France – 1h05 – VO stf.) Quatre fois, en trois décennies, le réalisateur et comédien Serge Avédikian est retourné à Sölöz, le village de ses grands-parents situé à 170 km au sud d’Istanbul. Au long de ses retours successifs de 1987 à 2019, il a tiré de cette expérience un film puissant sur les thèmes de l’identité, la vérité historique et la réconciliation, afin d’exprimer un sujet qui lui tient à cœur depuis longtemps, le destin du peuple dont il est issu. C’est le visage de la Turquie d’aujourd’hui que révèle le film au travers des liens tissés avec la population du village de ses ancêtres.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-27T18:00:00 2021-09-27T19:00:00

