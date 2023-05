Carte au trésor spécial adultes Commune de Retournac, 17 août 2023, Retournac.

Spécialement pour les adultes une carte au trésor est proposé pour retrouver les clefs de Sarlanges..

2023-08-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-17 . EUR.

Commune de Retournac Sarlanges

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Especially for adults a treasure map is proposed to find the keys of Sarlanges.

Especialmente para los adultos, se propone un mapa del tesoro para encontrar las llaves de Sarlanges.

Speziell für Erwachsene wird eine Schatzkarte angeboten, um die Schlüssel von Sarlanges zu finden.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire