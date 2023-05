VALPARURE Retournac, 8 juillet 2023, Retournac.

Venez voir les œuvres photographiques des artistes Anne TRUPHEME et Katherine WICKHORST qui sont exposées dans notre commune de Retournac..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-16 . .

Retournac Salle La Grange

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come to see the photographic works of the artists Anne TRUPHEME and Katherine WICKHORST which are exposed in our commune of Retournac.

Venga a ver las obras fotográficas de las artistas Anne TRUPHEME y Katherine WICKHORST que se exponen en nuestro municipio de Retournac.

Sehen Sie sich die fotografischen ?uvres der Künstlerinnen Anne TRUPHEME und Katherine WICKHORST an, die in unserer Gemeinde Retournac ausgestellt sind.

