Visite guidée du Musée des Manufactures de dentelles 14, Avenue de la Gare, 1 juillet 2023, Retournac.

De sa fabrication aux fuseaux à sa mécanisation, de son utilisation dans la vie quotidienne à la haute couture, la vie et l’histoire des dentellières de Retournac, après cette visite, la dentelle n’aura plus de secrets pour vous !.

2023-07-01 à 14:30:00 ; fin : 2023-09-01 . EUR.

14, Avenue de la Gare Musée des Manufactures de dentelles

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From its manufacture with spindles to its mechanization, from its use in the daily life to the high fashion, the life and the history of the lacemakers of Retournac, after this visit, the lace will have no more secrets for you!

Desde su fabricación con bolillos hasta su mecanización, desde su uso en la vida cotidiana hasta la alta costura, la vida y la historia de las encajeras de Retournac, después de esta visita, ¡el encaje ya no tendrá secretos para usted!

Von der Herstellung mit Klöppeln bis zur Mechanisierung, von der Verwendung im Alltag bis zur Haute Couture, das Leben und die Geschichte der Spitzenklöpplerinnen von Retournac – nach diesem Besuch wird die Spitze keine Geheimnisse mehr vor Ihnen haben!

Mise à jour le 2023-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire