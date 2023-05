Initiation à la dentelle aux fuseaux 14 avenue de la Gare, 1 juillet 2023, Retournac.

Lors de cet atelier d’initiation, découvrez tous les secrets de la dentelle aux fuseaux. Vous repartirez avec votre bracelet en dentelle..

2023-07-01 à 10:30:00 ; fin : 2023-09-01 . EUR.

14 avenue de la Gare Musée des Manufactures de Dentelles

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



During this initiation workshop, discover all the secrets of bobbin lace. You will leave with your own lace bracelet.

Durante este taller de iniciación, descubra todos los secretos del encaje de bolillos. Se irá con su propia pulsera de encaje.

In diesem Einführungsworkshop erfahren Sie alles über die Geheimnisse der Klöppelspitze. Sie gehen mit Ihrem eigenen Spitzenarmband nach Hause.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire