Paris Parc de Bercy île de France, Paris Retouramont Parc de Bercy Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Retouramont Parc de Bercy, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h30 à 23h30

gratuit

Points de vue sur la danse verticale, par la cie Retouramont. Fabrice Guillot crée la cie Retouramont en 1989. Il développe avec Geneviève Mazin le concept de “Réflexion de Façade” création in situ pour un site. A partir de 2009, accompagné d’une équipe forte, il crée des pièces pour l’espace public avec la création d’un agrès pour chaque création. Pour Nuit Blanche, deux pièces de la compagnie seront adaptées et rejouées au fur et à mesure de la soirée, en empruntant un tronçon du GR® 75 et plus précisément la passerelle Simone de Beauvoir qui offre à ses 2 entrées de superbes terrasses ouvertes sur la ville. Coté Parc de Bercy sera joué Verticale de poche. Ce spectacle importe au ras du sol une danse qui se situe habituellement en altitude grâce à des points d’accroches à seulement 2,5 m de haut. La traversée de la passerelle sera guidée au loin par les vols de 2 danseuses. La pièce Vaisseau Spécial sera, à son tour, interprétée sur le parvis de la BNF, cet immense plateau surplombant la Seine. L’agrès le Vaisseau sera mis en mouvement par un duo d’artistes dont chaque geste, chaque déplacement provoqueront une réaction du Véhicule et inaugurons un voyage en 3 dimensions. Performance réalisée avec le soutien de la BNF. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Parc de Bercy 128, quai de Bercy Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (402m) 6 : Dugommier (633m) 24, 63, 87, 89

Contact : https://retouramont.com https://www.facebook.com/cieretouramont https://twitter.com/CieRetouramont Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:30:00+02:00_2021-10-02T23:30:00+02:00

Michel Wiart

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc de Bercy Adresse 128, quai de Bercy Ville Paris lieuville Parc de Bercy Paris