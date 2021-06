Bernières-sur-Mer UNCMT Bernières-sur-Mer, Calvados Retour « VERT LA NATURE » UNCMT Bernières-sur-Mer Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer

Retour « VERT LA NATURE »

du lundi 28 juin au vendredi 20 août à UNCMT

du lundi 28 juin au vendredi 20 août à UNCMT

Le centre se situe au cœur du village, à 400 m de la plage. Dans deux bâtiments reliés par un hall, l’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits dont une chambre de trois lits pour des personnes handicapées. Toutes nos chambres sont équipées de douches et wc. Situé dans un espace clos d’un hectare, le centre dispose d’une grande salle à manger, de trois salles d’activités, d’espaces de jeux extérieurs, de terrains de sports… Le régime alimentaire est en pension complète. Ce séjour a pour thématique dominante l’équitation et la nature et aura pour but de répondre aux besoins des enfants de partir en vacances, de renouer le contact avec la nature et de remobilisation des savoirs avec les différentes périodes de confinements.

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. UNCMT bernières sur mer Bernières-sur-Mer Calvados

2021-06-28T08:00:00 2021-06-28T22:00:00;2021-06-29T08:00:00 2021-06-29T22:00:00;2021-06-30T08:00:00 2021-06-30T22:00:00;2021-07-01T08:00:00 2021-07-01T22:00:00;2021-07-02T08:00:00 2021-07-02T20:00:00;2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T22:00:00;2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T22:00:00;2021-08-17T08:00:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-18T08:00:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T22:00:00;2021-08-20T08:00:00 2021-08-20T19:00:00

