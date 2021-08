Retour vers le futur : visite des collections informatiques et vidéo-ludiques de l’Association WDA Association WDA, 19 septembre 2021, Jouques.

Association WDA, le dimanche 19 septembre à 10:00

Depuis 1988, l’Association WDA se donne pour mission de Collecter, Préserver et Restaurer le patrimoine numérique dans toute sa diversité. En 2017, elle a sauvé plus de la moitié de la collection AntéMémoire de l’ancien Musée de l’informatique de Paris. Sa collection abrite aujourd’hui pas moins de 800 pièces (ordinateurs, calculatrices, mobiles, etc.) des marques les plus prestigieuses de l’histoire du numérique, ainsi qu’une vaste collection de consoles et de jeux-vidéo anciens, de logiciels ou encore de périphériques et d’accessoires en tous genres (processeurs, Modems, etc.). À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la WDA ouvre exceptionnellement les portes de son atelier et de ses réserves et propose, aux petits comme aux grands, de voyager dans l’histoire de l’informatique et du jeu vidéo. ——————————————————— La WDA est une association de loi 1901 née en 1988, dédiée à la préservation du patrimoine numérique. Depuis sa création, elle a développé de nombreuses activités et services : * Gestion d’une des plus importantes collections numériques de France, Débarras informatique et numérique gratuit * Recyclage DEEE gratuit (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) * Réseau d’échange entre collectionneurs * Maintenance et assistance informatique à domicile * Forums de discussions Site Web : [[https://wda-fr.org](https://wda-fr.org)](https://wda-fr.org) [https://youtu.be/k8xYFHtTQNU](https://youtu.be/k8xYFHtTQNU)

Entrée libre

Retracer l’histoire de l’informatique et du jeu vidéo par ses objets : visite commentée de l’atelier et des réserves de l’Association WDA

Association WDA Domaine Saint-Antonin, Route de Vauvenargues, Rte de Vauvenargues, 13490 Jouques Jouques Bouches-du-Rhône



2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00