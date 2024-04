Retour vers le futur soirée années 80 Bar La petite Fabrique Montélimar, jeudi 4 avril 2024.

Dimanche on a changé d’heure! Mais ce jeudi on change carrément d’époque! Alors emmène tes baskets auto-laçantes, mets ta veste à séchage automatique et embarque pour les années 80 Nom de Zeus !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-04

Bar La petite Fabrique 206 Route de Marseille

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes fabriqueartisanale@gmail.com

L’événement Retour vers le futur soirée années 80 Montélimar a été mis à jour le 2024-04-02 par Montélimar Tourisme Agglomération