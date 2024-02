RETOUR VERS LE FUTUR 2EME PARTIE UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, jeudi 15 février 2024.

RETOUR VERS LE FUTUR 2EME PARTIE Séance Culte 15 et 17 février UGC Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T18:00:00+01:00 – 2024-02-15T20:08:00+01:00

Fin : 2024-02-17T18:00:00+01:00 – 2024-02-17T20:08:00+01:00

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L’avenir qu’il s’était tracé n’est pas si rose, et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie de son ami Emmett « Doc » Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques…

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760124320 »}]

