RETOUR VERS LA RUPTURE LA TROUPE DES BALLONS ROUGES Champigné Les Hauts-d’Anjou, samedi 9 mars 2024.

RETOUR VERS LA RUPTURE LA TROUPE DES BALLONS ROUGES Champigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Installée en Bretagne, la troupe des Ballons Rouges passent à Champigné pour des représentations de leur pièce intitulée « Retour vers la rupture » les samedi 09 et dimanche 10 mars 2024 au Théâtre Saint-Rolland.

Après 12 ans de vie commune Véronique ne supporte plus les mensonges de Paul et décide de le quitter.

Sans nouvelle pendant 3 ans , elle débarque chez Paul, qui est resté dans leur ancien logement , pour lui faire part d’un bouleversement dans sa vie.

Les souvenirs, pas tous bons vont ressortir. C’est l’occasion pour eux de faire un flash-back sur les événements qui les ont menés à cette séparation. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Champigné Allée de la passion

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire

