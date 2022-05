Retour vers la nature #2 Montivilliers, 4 juin 2022, Montivilliers.

Retour vers la nature #2 Montivilliers

2022-06-04 – 2022-06-04

Montivilliers Seine-Maritime

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, la Ville de Montivilliers organise pour la deuxième année consécutive une belle journée autour de la Nature !

Au programme notamment : une grande balade pour collecter les déchets et un pique-nique partagé et animé au parc Georges Brassens.

Une matinée familiale et éco-citoyenne autour du zéro déchet, zéro gaspi et zéro impact carbone.

Programme :

– Collecte citoyenne de déchets – de 10h à 12h

4 itinéraires de découverte du quartier Belle étoile vous sont proposés, au départ de la piscine. L’occasion de collecter les déchets, mais également d’échanger sur le tri, le recyclage mais surtout la réduction des déchets !

→ Arrivée vers 11h30 au parc Georges Brassens pour la pesée et le tri des déchets collectés.

Inscription possible jusqu’au 3 juin par mail et le 4 juin sur place.

Départ du centre aquatique Belle étoile.

– Atelier cuisine zéro gaspi – de 10h à 11h30

Fruits abîmés, légumes moches, pain dur ? À travers un atelier de cuisine, découvrez comment limiter le gaspillage alimentaire, et passez aux fourneaux pour réaliser quelques recettes 0 gaspi ! Animé par Le Havre de Vers, à partir des fruits, légumes et pains invendus.

Inscription obligatoire par mail, places limitées.

Centre social Jean Moulin

– Animation sportive – de 12h à 12h30

Venez découvrir les agrès sportifs installés cette année par la Ville sur le parc Georges Brassens, suite à la concertation citoyenne menée en 2020.

Sans inscription | Pensez à venir en chaussures de sport !

Parc Georges Brassens

– Pique-nique zéro déchet et partagé – de 12h à 14h

Et si on tentait un pique-nique zéro déchet ? Munis de vos gourdes et sandwichs maison, venez partager un moment convivial !

On vient avec son repas et on repart avec ses déchets éventuels.

Entrée/dessert offerts, confectionné lors de l’atelier cuisine zérogaspi

Parc Georges Brassens

Pendant le pique-nique :

– Animation démarrer le zéro déchet

Venez découvrir le kit de démarrage pour vous lancer dans une démarche de réduction de vos déchets quotidiens. Avec l’association Le Havre Zéro Déchet

– Animation zéro gaspi, un mode de vie

Lombricompostage, séchoir solaire, Le Havre de vers vous présente plusieurs activités en lien avec la permaculture et la valorisation des restes alimentaires !

Tous au compost ! – de 13h30 à 14h30

Un nouveau composteur collectif a été installé à Belle Étoile !

Initiez-vous au compostage, avec les membres du jardin partagé de la Belle étoile.

Sans inscription

Jardin partagé de la Belle Etoile

Inscription et renseignements : 02 35 30 28 15 – transition.ecologique@ville-montivilliers.fr

+33 2 35 30 28 15 https://www.ville-montivilliers.fr/actualites/retour-vers-la-nature-2/?fbclid=IwAR27ArUyHuzSlmq3NmlqMyRQJXZbVHhunb4QKS-A7utsP8MLoBvVyvAHQjI#content

Montivilliers

dernière mise à jour : 2022-05-17 par