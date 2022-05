Retour vers la Belle Epoque ! Visite contée multisensorielle Office de Tourisme

du mercredi 20 juillet au mercredi 17 août à Office de Tourisme

Alors qu’ils profitent d’une partie de cache-cache dans les jardins du Casino, Juliette et son petit frère Martin sont accidentellement projetés 114 ans en arrière, en pleine Belle Epoque ! Réussiront-ils à trouver le moyen de retourner en 2021 ? Vous le découvrirez en suivant leur périple à travers une visite multisensorielle contée qui vous fera, vous aussi, voyager dans le temps ! Durée : 1h30 Age minimum : 5 ans Une visite du programme “Les Etonnants Patrimoines” : des visites ludiques en famille pour découvrir le patrimoine autrement

Tarif de base 4,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-20T02:00:00 2022-07-20T02:00:00;2022-08-17T02:00:00 2022-08-17T02:00:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme Adresse 14117,CABOURG lieuville Office de Tourisme

