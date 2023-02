RETOUR VERS 1985 THEATRE JEAN FERRAT, 12 mars 2023, FOURMIES.

LE THEATRE JEAN FERRAT DE FOURMIES EN ACCORD AVEC CA SE JOUE 1-1117478 / 3-1117477 PRESENTE CE SPECTACLE. Retour vers 1985 UN VOYAGE DANS LE TEMPS INOUBLIABLE ! Une ambiance incroyable autour de la DeLorean et du Taxi des célèbres films. 1h30 de spectacle, pour fêter les 35 ans de la trilogie « Retour vers le futur » avec Marty mc Fly et Lorraine. Avant le spectacle, découvrez la DeLorean et le Taxi du Film « Retour vers le Futur ». Photos, Selfies et autographes autour des voitures avec Marty et Lorraine. Pendant le Spectacle, découvrez l’univers du doublage, revivez des scènes cultes de vos films préférés en vidéo et en live ! Essayez-vous au doublage aux côtés de Luq Hamet et Céline Monsarrat. Posez toutes vos questions sur les mé-tiers du doublage et revivez l’histoire fantastique en images de la machine à remonter dans le temps avec Gérôme Henriey. NUM PMR: 03 27 39 95 64 Luq Hamett, Céline Monsarrat Luq Hamett, Céline Monsarrat EUR15.0 15.0 euros

THEATRE JEAN FERRAT FOURMIES 2 Rue Emile Zola 59610

NUM PMR: 03 27 39 95 64

