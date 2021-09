Retour sur le “Voyage de la pierre” Domaine national de Chambord, 18 septembre 2021, Chambord.

Retour sur le “Voyage de la pierre”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine national de Chambord

En 2019, le Domaine national de Chambord célébrait les 500 ans du début de la construction du château avec “Le voyage de la pierre”, un événement festif, populaire et fédérateur. Du 1er au 6 septembre 2019, un bloc de tuffeau symbolique a été transporté sur la Loire, de Tours au port historique de Chambord situé à Saint-Dyé-sur-Loire, à l’imitation du parcours des pierres employées à la construction du château au XVIe siècle. Cinq associations de mariniers de Loire, avec leurs toues – bateaux traditionnels -, se sont associées pour ce transport inédit, voire expérimental. C’est en effet la première fois qu’elles réalisaient ensemble un transport long sur la Loire, relevant le défi de la faible navigabilité du fleuve. La pierre a ensuite été livrée à Chambord par chariot, comme les marchands-nautonniers s’étaient engagés à le faire il y a 500 ans pour alimenter le chantier de construction du château. Jean-Pierre Léoti présentera pour la première fois son court-métrage de 30 minutes qui relate chaque étape de la grande remontée de la Loire et ses escales festives dans plusieurs villes (Tours, Amboise, Chargé, Chaumont-sur-Loire, Blois et Saint-Dyé-sur-Loire), jusqu’à l’arrivée spectaculaire de la pierre à Chambord. *** Outre la projection du film, des mini-jeux seront proposés pour en savoir plus sur les matériaux, les techniques de construction et les métiers du chantier du château à la Renaissance (reconnaissance des matériaux, montage d’une maquette de voûte, puzzle du plan du château, etc.).

Entrée libre

Court-métrage réalisé par Jean-Pierre Léoti, vidéaste amateur qui a suivi cet extraordinaire voyage retraçant le parcours historique des pierres de tuffeau employées à la construction du château.

Domaine national de Chambord 41250 Chambord Chambord Loir-et-Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00