_**L’affaire Barataud, autour du film de 1959.**_ Le meurtre mystérieux d’un chauffeur de taxi attribué à Charles Barataud puis l’assassinat par ce dernier de son jeune amant en janvier 1928 fut le point de départ de la plus retentissante affaire criminelle jugée à Limoges. Elle passionna et déchaîna les foules en Limousin et dans la France entière. Sur fonds de monde bourgeois libertin, d’homosexualité, de tensions politiques et sociales, ce double meurtre au temps de années folles a nourri dans la passion et la violence, débats, commentaires et hypothèses. 30 ans plus tard, l’ORTF proposait dans le cadre de l’émission _En votre âme et conscience_ une reconstitution de ce procès que l’INA a sorti de ses précieuses archives à la demande de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. En croisant les images de cet aïeul “docu-fiction” et l’abondante documentation existant sur ce fait-divers hors norme, **Philippe Grandcoing** et **Vincent Brousse** proposent une plongée au cœur de cette ténébreuse et fascinante affaire criminelle. **En partenariat avec La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine et l’INA.** [[https://bfm.limoges.fr/evenement/retour-sur-laffaire-barataud](https://bfm.limoges.fr/evenement/retour-sur-laffaire-barataud)](https://bfm.limoges.fr/evenement/retour-sur-laffaire-barataud)

Accès libre

PROJECTION / DÉBAT : Les rendez-vous de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:30:00