Retour sur la Jacquerie dans l’Oise Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Retour sur la Jacquerie dans l’Oise Compiègne, 19 mars 2022, Compiègne. Retour sur la Jacquerie dans l’Oise Compiègne

2022-03-19 – 2022-03-19

Compiègne Oise Conférence de la Société d’hoistoire moderne et contemporaine de Compiègne sur le thème “Retour sur la Jacquerie dans l’Oise : des sources médiévales aux échos contemporains.” Animée par Gaëtan Bonnot, professeur agrégé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne Conférence de la Société d’hoistoire moderne et contemporaine de Compiègne sur le thème “Retour sur la Jacquerie dans l’Oise : des sources médiévales aux échos contemporains.” Animée par Gaëtan Bonnot, professeur agrégé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne +33 3 44 41 83 75 http://bibliotheques.compiegne.fr/evenements-public Conférence de la Société d’hoistoire moderne et contemporaine de Compiègne sur le thème “Retour sur la Jacquerie dans l’Oise : des sources médiévales aux échos contemporains.” Animée par Gaëtan Bonnot, professeur agrégé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne Non contractuelle – © Florian Pircher / Pixabay

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Retour sur la Jacquerie dans l’Oise Compiègne 2022-03-19 was last modified: by Retour sur la Jacquerie dans l’Oise Compiègne Compiègne 19 mars 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise