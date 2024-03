Retour en forêt Tour Gloriette Arbois, lundi 1 avril 2024.

Atelier expo

Installé dans la Tour Gloriette (XVIe siècle), l’atelier vous propose d’explorer la technique lithographique pour comprendre comment imprimer une estampe sans graver la matière, grâce à des explications et démonstrations sur presse à bras et matériel du milieu du XIXe siècle.

Après des cours et des stages de dessin et de lithographie dans le Jura et en Alsace, Patrice Gouttefanjat s’établit dans son atelier à la tour Gloriette en 2013. Autodidacte passionné et passionnant, son amour pour le dessin et la technique lithographique s’exprime à travers ses créations, réalisées entièrement à la main, sur une presse réhabilitée par ses soins.

(libre ou sur RDV), avec notamment

> Explications et/ou démonstration

de la technique lithographique,

> Tirage d’épreuves,

> Authentification des estampes,

> Exposition de pierres lithographiques anciennes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2025-03-31

Tour Gloriette 19 Bis Rue de la Tour Gloriette

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté lapierrequiencre@nordnet.fr

