Retour en 1900 Cosmopolis, 10 décembre 2021, Nantes.

du vendredi 10 décembre au dimanche 9 janvier 2022 à Cosmopolis

**Exposition réalisée en partenariat avec le Musée Ermitage de Saint-Pétersbourg** Une infographie et un film du musée de l’Ermitage de St-Petersbourg invitent à découvrir l’œuvre la plus célèbre d’un peintre paysagiste russe de la fin du XIXème siècle, Pavel Piasetski : le panorama « Сибирскй путь ». Cette œuvre témoigne d’une des plus grandes réalisations de l’ingénierie russe de l’époque, la construction de la ligne de chemin de fer du transsibérien. L’œuvre impressionne non seulement par sa taille et la somme de travail colossale investie mais aussi par sa qualité artistique raffinée. Elle fut réalisée lors de plusieurs expéditions entre 1894 et 1899, et présentée avec un grand succès en 1900 à l’Exposition Universelle de Paris. L’exposition, centrée sur les aquarelles, évoque aussi les décors et les grands repères et enjeux de la construction du Transsibérien.

Entrée libre. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Le grand panorama du chemin de fer sibérien de Pavel Piasetsky

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



2021-12-10T13:30:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-13T13:30:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T13:30:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T13:30:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T13:30:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T13:30:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T13:30:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T13:30:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T13:30:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T13:30:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T13:30:00 2021-12-24T17:00:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T13:30:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T13:30:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T13:30:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T13:30:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T13:30:00 2021-12-31T17:00:00;2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-03T13:30:00 2022-01-03T18:00:00;2022-01-04T13:30:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T13:30:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T13:30:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T13:30:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T14:00:00 2022-01-09T18:00:00