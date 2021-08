Mazères Mazères Gironde, MAZERES Retour du troupeau de brebis des estives Pyréennes au Château Caillivet Mazères Mazères Catégories d’évènement: Gironde

Retour du troupeau de brebis des estives Pyréennes au Château Caillivet
2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-17 19:00:00

Mazères Gironde

Dégustation, visites, restaurations sur place, retour du troupeau de brebis des estives pyrénéennes.

Château Caillivet

