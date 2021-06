Retour du Marché des Producteurs de Pays sur la place de la Mairie Esplanade de l’Hôtel de Ville, 19 juin 2021-19 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

[http://www.marches-producteurs.com](http://www.marches-producteurs.com)ultrices issus de près de dix départements français qui vont venir ravir les papilles des plus gourmands sur la place de la mairie, juste avant l’été, les **19 et 20 juin**. Comme cela est le cas depuis plus de 15 ans maintenant, sauf l’an dernier à cause de la situation sanitaire. Fraises et autres fruits de saisons, viandes fermières, fromages de chèvre ou vache, huile de Noix… La liste des produits proposés est une véritable ode à la gastronomie et aux terroirs. La certification « Marchés des Producteurs de Pays » attribuée à cet événement confirme la présence de producteurs fermiers locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, et qui sont les seuls autorisés (eux ou leurs salariés) à vendre leur produit. Le rapport se crée donc directement du client au producteur, sans aucun agent commercial accepté sur le site, et l’achat se fait donc « à la source ». Ce qui garantit des produits authentiques, des pratiques de production de qualité, et surtout de la transparence sur ce que les clients peuvent acheter. Si les conditions sanitaires le permettent, quelques animations culinaires et musicales viendront égayer les allées. La traditionnelle « tombola » reprendra également du service : de nombreux coffrets gourmands et paniers garnis sont à gagner. Site : www.marches-producteurs.com Facebook : bit.ly/MarcheIssyJuin21

Esplanade de l’Hôtel de Ville Avenue de la République, 92130 Issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T19:00:00;2021-06-20T09:00:00 2021-06-20T19:00:00