Retour du Lions solidaires Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Retour du Lions solidaires Niort, 3 avril 2022, Niort. Retour du Lions solidaires stade de Gardoux 50 Rue de la Levée de Sevreau Niort

2022-04-03 09:30:00 – 2022-04-03 stade de Gardoux 50 Rue de la Levée de Sevreau

Niort Deux-Sèvres Niort Le club Lions Venise verte, après deux annulations dû à la pandémie actuelle.

Les foulées du Lions solidaires se tiendront ce dimanche 3 avril au stade de Gardoux à Niort Saint-Liguaire pour la 19ème édition qui permet de se mobilier au profit des personnes en situation de handicap. Pour une course de 10km, accessibles à tous, ainsi qu’une randonnée pédestre de7km à partir de 9h30 seront organisées pour cette journée. Le club Lions Venise verte, après deux annulations dû à la pandémie actuelle.

Les foulées du Lions solidaires se tiendront ce dimanche 3 avril au stade de Gardoux à Niort Saint-Liguaire pour la 19ème édition qui permet de se mobilier au profit des personnes en situation de handicap. Pour une course de 10km, accessibles à tous, ainsi qu’une randonnée pédestre de7km à partir de 9h30 seront organisées pour cette journée. Le club Lions Venise verte, après deux annulations dû à la pandémie actuelle.

Les foulées du Lions solidaires se tiendront ce dimanche 3 avril au stade de Gardoux à Niort Saint-Liguaire pour la 19ème édition qui permet de se mobilier au profit des personnes en situation de handicap. Pour une course de 10km, accessibles à tous, ainsi qu’une randonnée pédestre de7km à partir de 9h30 seront organisées pour cette journée. http://fouleesdulions.e-monsite.com/

stade de Gardoux 50 Rue de la Levée de Sevreau Niort

dernière mise à jour : 2022-02-12 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse stade de Gardoux 50 Rue de la Levée de Sevreau Ville Niort lieuville stade de Gardoux 50 Rue de la Levée de Sevreau Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Retour du Lions solidaires Niort 2022-04-03 was last modified: by Retour du Lions solidaires Niort Niort 3 avril 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres