Le Musée du Papier, en collaboration avec le Service Ville et Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême, l’Artothèque et l’artiste Audrey Sedano, a réalisé au cours de cette année scolaire un Projet d’Éducation Artistique et Culturelle avec 3 écoles du territoire. La soirée sera l’occasion de rendre hommage au travail réalisé par les élèves. Nous vous proposons de découvrir les planches de BD et les maquettes en 3D des bâtiments patrimoniaux réalisées par les élèves.

