Retour d’expérience : concevoir l’interface du projet MyPL En ligne / online, 17 mars 2022, Paris.

Pour cette première, **Jean-Alexandre Kaminisky**, porteur du projet MyPL, revient sur sa collaboration avec le Design Spot et l’Atelier universel pour concevoir l’interface d’une application permettant d’améliorer le diagnostic du cancer, destinée aux professionnels de santé. **Cette conférence est à suivre en direct à distance. Elle sera enregistrée et disponible dès le lendemain sur le** [**site internet**](https://www.designspot.fr/) **et la** **chaîne Youtube** **du Design Spot.** [En savoir plus et s’inscrire](https://www.designspot.fr/evenements/retour-dexperience-mypl-concevoir-une-interface-pour-ameliorer-le-diagnostic-du-cancer/)

Gratuit sur inscription.

Les rencontres « Retour d’expérience » vous invitent à découvrir, à travers les témoignages de porteurs de projets accompagnés par le Design Spot, le pouvoir et les nombreux bénéfices du design.

