**APRÈS L’HIVER, VIENT LE PRINTEMPS** [**(Site internet de l’association)**](https://herdenvie.centres-sociaux.fr/jardin-du-printemps/) L’hiver est passé, la terre s’est bien reposée, protégée par les travaux effectués lors des ateliers de novembre. Samedi 28 février, nous avons démarré la saison avec un atelier Semis, nous les voyons depuis grandir tranquillement à leur rythme, il est encore trop tôt pour les planter, il fait encore trop froid pour les voir survire seul dehors ! En revanche, il est venu le temps d’encourager le soleil à revenir et pour cela, les parcelles du jardin partagé vont se parer de leur meilleure tenue pour le printemps. Il faut préparer le jardin partagé pour que la terre puisse accueillir nos jeunes pouces. Lors de cette matinée, pendant que certains vont s’occuper de l’entretien de la parcelle, d’autres vont construire un composteur digne de ce nom à l’aide de palettes récupérées. Enfin, les plus créatifs commenceront à créer les futures étiquettes afin d’embellir le jardin, mais aussi d’informer les passants de ce qui pousse.

