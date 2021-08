Retour de voyage… La Bussière-sur-Ouche, 12 septembre 2021, La Bussière-sur-Ouche.

Retour de voyage… 2021-09-12 – 2021-09-12 Grande Rue Abbaye de la Bussière

La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or La Bussière-sur-Ouche

16 EUR Le chef de cuisine de l’Abbaye de la Bussière Guillaume Royer MOF 2015 et sa brigade vous proposeront une délicieuse déclinaison de recettes des régions qui nous entourent. De belles surprises gourmandes vous attendent.

Tout se déroulera dans une ambiance très conviviale sur la terrasse de l’Abbaye et ce sera l’occasion de profiter pleinement du parc et son lac.

info@abbayedelabussiere.fr +33 3 80 49 02 29 http://www.abbayedelabussiere.fr/

