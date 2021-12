Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Calvados, Port-en-Bessin-Huppain Retour de pêche Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Catégories d’évènement: Calvados

Port-en-Bessin-Huppain

Retour de pêche Port-en-Bessin-Huppain, 2 décembre 2021, Port-en-Bessin-Huppain. Retour de pêche Port-en-Bessin-Huppain

2021-12-02 18:00:00 – 2021-12-02 19:00:00

Port-en-Bessin-Huppain Calvados Port-en-Bessin-Huppain A Port-en-Bessin, c’est la pleine saison de la coquille Saint-Jacques. Avec la nouvelle animation « Retour de Pêche », l’office de tourisme de Bayeux Intercom, en étroite collaboration avec la mairie de Port-en-Bessin-Huppain, propose une immersion dans le monde méconnu des coquillards…

Au cœur du 1er port de pêche artisanale de Normandie, le retour nocturne des coquillards – les chalutiers partis pêcher la coquille Saint-Jacques en baie de Seine – est un ballet spectaculaire. Une observation immersive et respectueuse, richement illustrée par les commentaires d’une guide spécialisée de Centre culturel municipal (quai sonorisé). En clin d’oeil aux pêcheurs de retour au port, l’illumination de la tour Vauban aux couleurs de Noël. Sans réservation. A Port-en-Bessin, c’est la pleine saison de la coquille Saint-Jacques. Avec la nouvelle animation « Retour de Pêche », l’office de tourisme de Bayeux Intercom, en étroite collaboration avec la mairie de Port-en-Bessin-Huppain, propose une immersion… +33 2 31 22 45 80 A Port-en-Bessin, c’est la pleine saison de la coquille Saint-Jacques. Avec la nouvelle animation « Retour de Pêche », l’office de tourisme de Bayeux Intercom, en étroite collaboration avec la mairie de Port-en-Bessin-Huppain, propose une immersion dans le monde méconnu des coquillards…

Au cœur du 1er port de pêche artisanale de Normandie, le retour nocturne des coquillards – les chalutiers partis pêcher la coquille Saint-Jacques en baie de Seine – est un ballet spectaculaire. Une observation immersive et respectueuse, richement illustrée par les commentaires d’une guide spécialisée de Centre culturel municipal (quai sonorisé). En clin d’oeil aux pêcheurs de retour au port, l’illumination de la tour Vauban aux couleurs de Noël. Sans réservation. Port-en-Bessin-Huppain

dernière mise à jour : 2021-12-16 par OT Bayeux Intercom

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Port-en-Bessin-Huppain Autres Lieu Port-en-Bessin-Huppain Adresse Ville Port-en-Bessin-Huppain lieuville Port-en-Bessin-Huppain