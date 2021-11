Valence Valence Drôme, Valence Retour de Nouvelle-Calédonie Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Retour de Nouvelle-Calédonie Valence, 16 novembre 2021, Valence. Retour de Nouvelle-Calédonie Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

2021-11-16 – 2021-12-12 Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence Drôme EUR Alain Roth présente son travail de photographe réalisé lors de son séjour en Nouvelle-Calédonie au moment du référendum de 2018. contact@le-cpa.com +33 4 75 80 13 00 https://www.le-cpa.com/ Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Ville Valence lieuville Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence