« Retour de manivelles » Orchestre d’orgues de barbarie Limé, vendredi 8 mars 2024.

« Retour de manivelles » Orchestre d’orgues de barbarie Limé Aisne

Musique au Château de Limé

Orchestre d’orgues de barbarie et plus si affinités Innovant karaoké.

L’association « Retour de manivelles » vous a concocté une soirée découverte du monde fabuleux des orgues de barbarie. Ce groupe de fadas associe la manivelle à la carte à puce et arrive même à jouer en orchestre. Ingénieurs pour certains, ingénieux pour tous, ils construisent, explorent, innovent. Au cours de la soirée ils nous feront découvrir les aspects techniques de leur passion. La dernière partie associera le public pour une participation collective chantée voire plus! qui s‘annonce très joyeuse.

De nouveau un bon moment convivial en perspective !

Entrée libre Participation volontaire Réservation conseillée. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Route de Mont notre Dame

Limé 02220 Aisne Hauts-de-France artsencampagne@gmail.com

