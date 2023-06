Retour de « 12 aux sports » – samedi 1er juillet de 11h à 19h Gymnase Reuilly Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Retour de « 12 aux sports » – samedi 1er juillet de 11h à 19h Gymnase Reuilly Paris, 1 juillet 2023, Paris. Le samedi 01 juillet 2023

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

12 aux sports revient ce samedi 1er juillet ! Découvrez gratuitement, en familles ou entre ami.es, des activités variées à travers des initiations et des démonstrations. Rendez-vous de 11h à 19h au Gymnase Reuilly, 11 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris. Au programme : tennis de table, escrime, badminton, basket, football, gymnastique… La Mairie du 12e vous accueille au gymnase Reuilly, en partenariat avec l’Office du Mouvement Sportif (OMS) et la Filière sportive de proximité de la Direction de la Jeunesse et des Sports, pour vous présenter un large choix de disciplines sportives à tester sur place ! Programme de la journée ! Au Gymnase de Reuilly : Tout au long de la journée : A partir de 11H jusqu’à 16H30 :Tennis de tableavec l’association Esperance de ReuillyBADMINTON avec l’association Bad à Paname, Lin Nam et l’association EPBS 12ESCRIME avec l’association US Metro Ponctuellement : De 12H à 13H30Basketavec l’association ASAP AssedicDe 15h à 17h Capoeiraavec l’association Joga JuntoDe 13H à 15 h Initiation Footballavec l’association UA ChantierDe 17H à 19H Tournoi Futsalavec la Filière sportive Mur d’escalade : A partir de 11H :Escalade avec l’association vertical 12 Tout au long de la journée : A partir de 11H jusqu’à 16H30 :Escalade avec l’association vertical 12 Dans la salle de danse : De 11H à 13H :Gymnastique avec l’association WellDe 13H30 à 15H30 : Gymnastique douceavec l’association RisoriusDe 15H30 à 16H30 : Gymnastique sur chaise avec l’association Risorius A l’extérieur ( pelouse ou autour de la piscine ) : Tout au long de la journée : Athlétismeavec le PUC Athlétisme Dans la piscine Jean Boiteux ( gratuite à partir de 11h ) : Tout au long de la journée accueil du public gratuitement . Programme et animation sur place . Gymnase Reuilly 11 rue Hénard 75012 Paris Contact : https://mairie12.paris.fr/pages/12-aux-sports-11e-edition-25-juin-2022-21423

La Mairie du 12e Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Gymnase Reuilly Adresse 11 rue Hénard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Gymnase Reuilly Paris

Gymnase Reuilly Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/