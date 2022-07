Retour dans la passé La Forêt-sur-Sèvre La Forêt-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2022-09-04

Deux-Sèvres La Forêt-sur-Sèvre EUR L’ association du Petit Patrimoine de la Fôret, vous propose une journée festive.

Avec au programme, une exposition, pour se souvenir du son et lumière qui avait lieu entre 1962 et 1967, mais aussi à 12 h 30 un repas à 12 € (sur réservation au 06.88.95.29.29 ou 06.83.39.56.02).

A 15 h 30, vous pourrez applaudir le groupe folklorique « Les Sauteriaux », puis le groupe des trompes de chasse « Les Echos du Thouet ». L’ association du Petit Patrimoine de la Fôret, vous propose une journée festive.

