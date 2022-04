Retour Compiègne, 23 avril 2022, Compiègne.

Retour Compiègne

2022-04-23 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Compiègne Oise Compiègne

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Galerie de l’Est ouvrira les portes de ses nouveaux locaux le 23 avril 2022.

Pour sa réouverture, son “Retour”, la Galerie de l’Est a réuni les artistes qu’elle défend et qu’elle avait présenté sur ses murs de 2017 à 2020 rue des Domeliers à Compiègne.

Il nous paraissait évident de parler, d’écrire sur le retour, sur ses chemins et ses détours. Retour à soi, retour vers l’autre, retour des uns, retours des autres. Les artistes, à leur tour expriment et partagent leur sentiment du retour, et ce sera à vous de le découvrir prochainement.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Galerie de l’Est ouvrira les portes de ses nouveaux locaux le 23 avril 2022.

Pour sa réouverture, son “Retour”, la Galerie de l’Est a réuni les artistes qu’elle défend et qu’elle avait présenté sur ses murs de 2017 à 2020 rue des Domeliers à Compiègne.

Il nous paraissait évident de parler, d’écrire sur le retour, sur ses chemins et ses détours. Retour à soi, retour vers l’autre, retour des uns, retours des autres. Les artistes, à leur tour expriment et partagent leur sentiment du retour, et ce sera à vous de le découvrir prochainement.

contact@galerie-est.fr +33 6 17 89 25 45 http://galerie-est.fr/

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Galerie de l’Est ouvrira les portes de ses nouveaux locaux le 23 avril 2022.

Pour sa réouverture, son “Retour”, la Galerie de l’Est a réuni les artistes qu’elle défend et qu’elle avait présenté sur ses murs de 2017 à 2020 rue des Domeliers à Compiègne.

Il nous paraissait évident de parler, d’écrire sur le retour, sur ses chemins et ses détours. Retour à soi, retour vers l’autre, retour des uns, retours des autres. Les artistes, à leur tour expriment et partagent leur sentiment du retour, et ce sera à vous de le découvrir prochainement.

Darya Brient

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-04-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne