Retour aux sources Sainte-Mère-Église, vendredi 26 avril 2024.

Retour aux sources Sainte-Mère-Église Manche

Dans l’ombre du plus célèbre clocher de Normandie, des chemins de traverse composent cette tournée bocagère des petits villages du Plain. Accompagnés par les Odyssées d’Angel, découvrez lavoirs et fontaines pour un retour… aux sources.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 13:30:00

fin : 2024-04-26 18:00:00

Place de l’église

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie accueil@parc-cotentin-bessin.fr

