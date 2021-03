Guérande Terre de Sel Guérande, Loire-Atlantique Retour aux sources dans les marais Terre de Sel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Retour aux sources dans les marais Terre de Sel, 13 mars 2021-13 mars 2021, Guérande. Retour aux sources dans les marais

Terre de Sel, le samedi 13 mars à 10:30

Une belle reconversion au pays blanc : rencontre avec un jeune ingénieur ayant fait le choix de changer de carrière pour devenir paludier. Une belle reconversion au pays blanc : rencontre avec un jeune ingénieur ayant fait le choix de changer de carrière pour devenir paludier. Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T10:30:00 2021-03-13T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Terre de Sel Adresse Pradel 44350 Guerande Ville Guérande