Retour aux sources Camping Le Val D’amour, 16 août 2021-16 août 2021, Montbarrey.

du lundi 16 août au vendredi 20 août à Camping Le Val D’amour

Les vacances d’été sonnent une nouvelle fois le « gong » pour relancer les festivités en 2021. Cependant, nous notons encore, comme aux premiers camps, des besoins en matière scolaire, de vie sociale et d’apprentissages ludiques pour les enfants accueillis au quotidien sur nos centres de loisirs. Un camp « vacances apprenantes » permettrait donc aux futurs participants de pouvoir partir, vivre des temps de vacances « fort » et de profiter également d’un cadre différent pour apporter des renforcements au niveau scolaire dans un cadre ludique, sécurisant et apaisant. **Construction du séjour :** Afin de préparer ce séjour au mieux, nous avons mis en place plusieurs éléments. Ce projet de « vacances apprenantes » est une aubaine pour nos enfants. Nous voulons comme toujours impliquer les animateurs, les parents et les enfants dans la création de nos séjours. Afin d’y parvenir, nous organiseront une première réunion avec les animateurs afin de planifier les différentes activités et le fonctionnement du séjour. Les parents et enfants auront la possibilité lors de l’inscription de donner leurs idées et envies sur le fonctionnement du séjour. Ils disposeront sur le document d’inscription d’une case réservée aux enfants ainsi qu’une aux parents pour suggérer ses idées envies et besoin durant le séjour. Suite à cela, une réunion parents/enfants/animateurs sera organisée une semaine avant le séjour. Elle permettra de donner avant tout les informations concernant le déroulement de la semaine, de faire un échange questions/réponses, et ce sera aussi un moment de rencontre important ou les animateurs, les parents, les enfants pourront échanger, faire connaissance et se rassurer pour le camp. Déroulement du séjour… La thématique de ce séjour sera « Vacances apprenantes retour aux sources ». L’objectif de cette thématique est de mêler le temps de vacances animations « habituelles » pour les enfants avec le temps « éducatifs ». De cette manière, l’idée est de sortir d’une vision scolaire, tout en associant l’intérêt éducatif au ludique. Au niveau planning, une alternance entre activités éducatives et activités de loisirs sera présente chaque jour. Les matins (temps ou les enfants sont plus propices à travailler d’après des études menées dans différents pays) seront consacrés à des activités éducatives « ludiques ». Les après-midi, des activités de loisirs seront mises en place. En fin d’après-midi des temps calme (lecture, jeux éducatifs etc.…) ou des temps libres selon les jours. Les veillées du soir seront des temps d’animations loisirs. La nouveauté pour ce séjour sera le journal de bord, les enfants y raconteront leur aventure et devront prendre un temps chaque jour d’une vingtaine de minutes pour y inscrire le récit de leur journée, leur état d’esprit quand à la journée etc… Ce support sera un souvenir pour les enfants et leurs familles. • Avant le séjour…. – Présentation du séjour au groupe des 9-12 ans de la MJC et du Centre Berlioz 15 jours avant le séjour. – Réunion d’information aux parents. – Réflexion sur des possibles activités et temps forts. – Réflexion et construction du planning avec les 3 animateurs. • Pendant le séjour… Les enfants vont vivre pleinement leur séjour et le mot est peut-être faible. C’est non seulement valorisant pour les enfants, mais également pour l’animateur car ce projet est enthousiasmant et singulier. Chaque participant tiendra son carnet de voyage. Chaque jour, un temps sera consacré à l’écriture et la création. C’est une phase riche en rencontres, dialogues, connaissances de l’autre… Le mot d’ordre : Prendre du plaisir, s’amuser, s’éclater, apprendre différemment, libérer ses esprits et s’’oxygéner le temps des vacances… • Après le séjour… – Lorsque les enfants vivent ce séjour, des liens assez forts se créent. – Valorisation des journaux de bord. – Expo à la MJC et Berlioz des photos prises pendant le séjour. – Diaporama photos envoyé aux familles. Activités de loisirs : Les activités de loisirs seront misent en place par l’équipe d’animation chaque après-midi. Celles-ci sont des temps de grands jeux, de découverte, de sortie etc.…Etant dans un dispositif « vacances apprenantes » , nous allons pouvoir donner une plus-value dans notre planning proposé, faire intervenir des animateurs techniciens d’une activité type CPIE… ou proposer des visites à l’extérieur : initiation pêche, canoë kayak … Les temps d’activités éducatifs : Ce sont des temps d’activités obligatoire qui auront lieux chaque matin ou sur des temps calmes si certains enfants le souhaitent. A chaque séance, une thématique différente sera abordée et les missions varieront d’une activité à l’autre. Prendre confiance en soit, travailler la compréhension, l’écriture, découvrir l’environnement, l’histoire, un sport etc.…. Des jeux éducatifs seront également mis à disposition des enfants. Temps forts activités éducatives : – Ecriture d’un journal tenu chaque jour, apport d’élément photo, herbier etc… (15/20 min par jour après le repas du midi en temps calme). – Carte postale des vacances, écrite par les enfants et envoyé à la mi-séjour. – Découverte de l’environnement, initiation à la pêche, présentation des espèces aquatiques, chaîne alimentaire. Balade en forêt, observation des milieux etc… – Livre et jeux éducatifs, en début de journée, renforcement en math, vocabulaire (mots croisés, sudoku, mot mêlés etc…) – Visite des grottes des Moidons, visite organisé par un guide, explication de la formation des stalagmites/stalactites, histoire des grottes. – Journée en canoë kayak, organisation de la journée avec les enfants, découverte des rapides, explication des dangers en rivière, présence de 2 moniteurs canoë kayak. – Participation des enfants aux courses, à la réalisation des repas avec un animateur. Responsabilisation de ceux-ci au travers des tâches de vie quotidiennes. Nombre de places disponibles: • 15 places.

selon éligibilité au dispositif

Profitons de la nature et son environnement proche au travers d’activités de plein nature et de découverte

Camping Le Val D’amour 1 Rue du Val d’Amour, 39380 Ounans Montbarrey Jura



