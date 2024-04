RETOUR AUX SOURCES, à la rencontre de l’eau, des mégalithes, de la flore caractéristiques du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc Cambon-et-Salvergues, jeudi 6 juin 2024.

avec la participation de Philippe Andréoli géobiologue Pierre Caumette biologiste, féru de géologie et de botanique Michaël Monziès sculpteur paysagiste, spécialiste de la dynamique de l’eau Jean-Marie Combel spécialiste de la qualité de l’eau Sophie Canavelis médecin, thérapeute énergéticienne, passionnée par l’eau et la santé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 16:00:00

fin : 2024-06-09

11 chemin des courtials

Salle La Cardabelle, La Clairière

Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie artssciencesetculturedeleau@gmail.com

