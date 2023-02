Démonstration de savoir faire et initiation à la charpente vivante Retour Aux R’Sources, 31 mars 2023, Saint-Geoire-en-Valdaine.

Initiation à la charpente vivante. Traçage d’épure, rembarrement, taille, équarrissage à la hache, assemblage, et technique traditionnelle de conservation des bois par carbonisation….

Retour Aux R’Sources 82 voie de la martinette 38620 St Geoire en Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine 38620 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

De la graine à la poutre, viens t’initier à la charpente vivante et comprendre comment se prélève, se travaille et réagit le bois, de la forêt au chantier. Au programme, traçage d’épure (le dessin du charpentier), rembarrement (le report du dessin sur les pièces de bois), taille et assemblage. Mais également équarrissage à la hache et technique traditionnelle de conservation des bois par carbonisation (dite Yaki Sugi ).

Les créneaux d’initiation et de démonstration sont de 2h. (Il est difficile d’appréhender et de réaliser quelque chose en moins de temps.) et le nombre de place limité à 4 par créneau.

Les personnes souhaitant assister aux démonstrations et suivre l’atelier de leurs yeux sont plus que bienvenues et leur nombre n’est bien sûr pas limité !

Les enfants accompagnés d’un adulte sont bienvenus pour regarder ou participer.

Créneaux :

10h – 12h

13h30 – 15h30

16h – 18h

En fonction des aptitudes, des envies et des sensibilités de chacun, j’adapterai l’atelier en proposant telle ou telle technique, outils, etc… La charpente est un monde plein de possibilités.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00

Tom Leblais