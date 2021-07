Paris Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes Paris Retour au vivant : visite imaginaire au Jardin des Plantes Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Reprenez contact avec le vivant grâce à une déambulation mêlant découverte et poésie au Jardin des plantes de Paris.** Une comédienne guidera les visiteurs dans une visite imaginaire mêlant savoir et sensibilité, à la rencontre de l’animal dans la surprenante Ménagerie, puis du végétal dans le luxuriant labyrinthe du jardin des plantes regorgeant de merveilles de la nature .

Réservation obligatoire, rendez-vous à l’entrée principale de la Ménagerie, caisse Charretière.

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

